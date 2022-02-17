Девушка попала под обвал здания в Петербурге — видео

На «Красном треугольнике» обвалилась часть здания. Куски крыши и стен упали на набережную Обводного канала. Под обрушение попала девушка.

Видео с места происшествия публикует Mash на Мойке в своем Telegram-канале.

Вся округа оказалась завалена глыбами бетона с торчащей арматурой. Также из-за обвала части здания упало дерево. Сообщается об одной пострадавшей девушке. Ее состояние пока неизвестно.

На место ЧП прибыло множество экстренных служб. Обстоятельства происшествия выясняются.