В Антарктиде появился указатель с названием поселка Пруды

Указатель с названием поселка Пруды Выборгского района Ленобласти на Антарктической станции Восток повесил местный житель, который стал участником 67-й антарктической экспедиции.

Об этом Юрий Ануфриков рассказал в сообществе «Пруды.ру» во ВКонтакте.

«Хочу Вам сообщить о том, что отныне 29 декабря 2021 года на Антарктической станции Восток (южный полюс) на стеле знакоуказателей появилась табличка и нашего замечательного поселка», — написал он.

Фото: Юрий Ануфриков, «Пруды.ру», ВК.

Жители поселка поблагодарили Юрия за такую добрую новость. В комментариях также отмечено, что в 2014 на станции Восток появился указатель с названием города Каменногорск.