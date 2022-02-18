В Антарктиде появился указатель с названием поселка Пруды

Автор: Гузель Галимова
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Указатель с названием поселка Пруды Выборгского района Ленобласти на Антарктической станции Восток повесил местный житель, который стал участником 67-й антарктической экспедиции.

Об этом Юрий Ануфриков рассказал в сообществе «Пруды.ру» во ВКонтакте.

«Хочу Вам сообщить о том, что отныне 29 декабря 2021 года на Антарктической станции Восток (южный полюс) на стеле знакоуказателей появилась табличка и нашего замечательного поселка», — написал он.
В Антарктиде появился указатель с названием поселка Пруды станция Восток, Пруды, Ленобласть, Выборгский район, Антарктида
В Антарктиде появился указатель с названием поселка Пруды станция Восток, Пруды, Ленобласть, Выборгский район, Антарктида
В Антарктиде появился указатель с названием поселка Пруды станция Восток, Пруды, Ленобласть, Выборгский район, Антарктида
В Антарктиде появился указатель с названием поселка Пруды станция Восток, Пруды, Ленобласть, Выборгский район, Антарктида
В Антарктиде появился указатель с названием поселка Пруды станция Восток, Пруды, Ленобласть, Выборгский район, Антарктида
Фото: Юрий Ануфриков, «Пруды.ру», ВК.

Жители поселка поблагодарили Юрия за такую добрую новость. В комментариях также отмечено, что в 2014 на станции Восток появился указатель с названием города Каменногорск.

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В Антарктиде появился указатель с названием поселка Пруды станция Восток, Пруды, Ленобласть, Выборгский район, Антарктида
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