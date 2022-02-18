Лесоруба придавило срубленное им дерево в «Ладоге». Он получил страшные травмы

По информации ivbg.ru, 44-летний мужчина решил срубить дерево, однако, не рассчитав траекторию падения, оказался под массивным стволом рядом с СНТ «Ладога».
Пострадавшего доставили в медучреждение. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.
У мужчины диагностированы травмы головы, груди, левой руки, перелом затылочной, височной и теменной кости, а также черепно-мозговая травма.
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