Лесоруба придавило срубленное им дерево в «Ладоге». Он получил страшные травмы

По информации ivbg.ru, 44-летний мужчина решил срубить дерево, однако, не рассчитав траекторию падения, оказался под массивным стволом рядом с СНТ «Ладога».

Пострадавшего доставили в медучреждение. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

У мужчины диагностированы травмы головы, груди, левой руки, перелом затылочной, височной и теменной кости, а также черепно-мозговая травма.