Февральская оттепель принесла Петербургу «реки» и «озера» на дорогах

Автор: Анастасия Щербакова
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Жители Петербурга делятся последствиями циклона «Иления», который грозит мегаполису наводнением. Из-за этого даже пришлось перекрыть дамбу. Осложняет ситуацию и неубранный с улиц снег, который начал таять.

Портал Бумага собрал фотографии от недовольных жителей Петербурга, где они делятся утопающими дорогами и пешеходными зонами.

Последствия непогоды охватили все районы Северной столицы и как с ними бороться, никто не знает. Вот лишь малая часть фотографий от местных жителей, где они жалуются на непогоду и коммунальные службы.

Так, на Тихорецком проспекте отломавшаяся ветка упала на провода.

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Фото: «Мегаполис»

Вдребезги разбитая дорога на улице Федора Котанова. Один из автомобилистов пожаловался, что пробил здесь колесо машины.

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Фото: «Протестный Петербург»

Затопленная площадь у станции метро «Площадь Мужества».

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Фото: «Аварийный Петербург»

Затопленная пешеходная зона на Комендантском проспекте.

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Фото: «Наш Приморский район»
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