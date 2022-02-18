Сейчас в центре работает 12 специалистов, а с момента открытия было проведено 2875 сеансов химиотерапии.

Центр был первым в Ленинградской области и остается самым большим в регионе. Сейчас в учреждении работают онколог, маммолог, эндоскопист и медсестры самой высокой квалификации.

«Специалисты, оборудование в центре – всё на высшем уровне. Конечно, желаю всем сотрудникам поменьше пациентов, чтобы выявленные случаи были единичными, чтобы поддавались лечению, а самим специалистам ― крепкого здоровья, и физического, и морального – все-таки очень специфичная сфера работы, тяжелая», ― прокомментировал глава районной администрации Юрий Наумов.

Всего таких центров в Ленобласти пять ― в Тихвине, Кингисеппе, Гатчине, Выборге и Кузьмолово.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в отделении лучевой диагностики ЛОКОД в начале июля появились два новых аппарата для компьютерной томографии, которые позволяют дать наиболее точные данные о состоянии внутренних органов: аппараты проводят исследование по 128 срезам. В Кузьмолово также проводят диагностику и лечение онкозаболеваний легких и органов грудной клетки.

Также в отделение поступил Магнитно-резонансный томограф стоимостью 74 100 000 рублей, комплекс УЗИ за 15 млн рублей и микроскоп за 13,8 млн рублей, эндовидеохирургическая стойка,