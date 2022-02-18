Сейчас в центре работает 12 специалистов, а с момента открытия было проведено 2875 сеансов химиотерапии.
Центр был первым в Ленинградской области и остается самым большим в регионе. Сейчас в учреждении работают онколог, маммолог, эндоскопист и медсестры самой высокой квалификации.
Всего таких центров в Ленобласти пять ― в Тихвине, Кингисеппе, Гатчине, Выборге и Кузьмолово.
Как уже ранее писал ivbg.ru, в отделении лучевой диагностики ЛОКОД в начале июля появились два новых аппарата для компьютерной томографии, которые позволяют дать наиболее точные данные о состоянии внутренних органов: аппараты проводят исследование по 128 срезам. В Кузьмолово также проводят диагностику и лечение онкозаболеваний легких и органов грудной клетки.
Также в отделение поступил Магнитно-резонансный томограф стоимостью 74 100 000 рублей, комплекс УЗИ за 15 млн рублей и микроскоп за 13,8 млн рублей, эндовидеохирургическая стойка,