В поселке Кузьмоловский появился современный аппарат МРТ за 75 млн рублей

Магнитно-резонансный томограф закупили в отделении лучевой диагностики Ленинградского областного клинического онкологического диспансера в пгт Кузьмоловский

Аппарат МРТ, стоимостью 74 100 000 рублей, помогает обнаружить или подтвердить их отсутствие опухоли и метастазы при диагностике онкологического заболевания.

Вам будет интересно В Тихвине на проектную мощность вышел первый в Ленобласти центр амбулаторной онкологической помощи Пилотный Центр создан в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и оснащен передовым диагностическим оборудованием, что поможет раннему выявлению онкологических заболеваний. Как отметили в... 25.02.2020 881

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 47 регион поступили: семь новых мобильных медицинских комплексов, четыре ангиографа, 18 УЗИ-аппаратов. Ранее мы сообщали, что в Кудрово и Мурино появятся новые поликлиники. Также в 2019 году оснащаются рентгенографическими установками медицинские учреждения в Гатчине, Ломоносове и Выборге. Новый многофункциональный цифровой рентгеновский аппарат уже поступил в поселок Первомайское.