Видео драки двух автомобилистов в Петербурге позабавило пользователей сети

Отчаянное противостояние двух автомобилистов сняли на камеру. Смеха не мог сдержать даже тот, кто пытался разнять дебоширов.

Видео оказалось в распоряжении портала Мегаполис. Дорожный конфликт, переросший в драку, произошел в минувшие сутки в Выборгском районе города.

Что именно не поделили мужчины, неизвестно. Судя по кадрам, повод у них был серьезный, раз они с таким рвением пытались друг друга поколотить. Мужчина, который пытался их разнять, едва сдерживал улыбку на фоне происходящего.

В стихийном «файтинге» явного победителя не нашлось. Но пользователи сети признались, что предпочтение отдают более возрастному участнику драки. Все приемы противника он мастерски парировал.