Видео драки двух автомобилистов в Петербурге позабавило пользователей сети

Отчаянное противостояние двух автомобилистов сняли на камеру. Смеха не мог сдержать даже тот, кто пытался разнять дебоширов.
Видео оказалось в распоряжении портала Мегаполис. Дорожный конфликт, переросший в драку, произошел в минувшие сутки в Выборгском районе города.
Что именно не поделили мужчины, неизвестно. Судя по кадрам, повод у них был серьезный, раз они с таким рвением пытались друг друга поколотить. Мужчина, который пытался их разнять, едва сдерживал улыбку на фоне происходящего.
В стихийном «файтинге» явного победителя не нашлось. Но пользователи сети признались, что предпочтение отдают более возрастному участнику драки. Все приемы противника он мастерски парировал.
Вам будет интересно
По словам местных жителей, пес 2 недели сидит на привязи, из-за которой не может добраться до будки, замерзая на улице. Обращение...
18.02.2022 72