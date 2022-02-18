Петербуржца двое суток искали после похода в ночной клуб. Его тело нашли дома с пробитым черепом

Молодой человек после проведенного времени в питейном заведении подсел к неизвестным в машину, которые якобы хотели его подвезти. Нашли петербуржца только спустя двое суток в собственной квартире с травмой головы.

Telegram-канал Mash на Мойке поделился жуткой историей, случившейся с молодым жителем Петербурга.

Не так давно Михаил проводил время в ночном клубе на Лиговском проспекте. После него он подсел в машину к неизвестным «таксистам», которые оказались серийными грабителями.

По отработанной схеме они подбирали потенциальных жертв в состоянии опьянения у ночных заведений, и в салоне авто грабили их, пока те спят. В случае с Михаилом все пошло не по плану — он не мог уснуть. Тогда злоумышленники напоили его коньяком, но и это не помогло.

Один из грабителей ударил парня по голове бутылкой. Чуть позже его вышвырнули из машины и избили ногами. Заполучив вещи жертвы, неизвестные скрылись.

В итоге помог молодому человеку реальный таксист, который подбросил пострадавшего до дома. Судя по всему, Михаил был не в состоянии рассказать о случившемся своему спасителю. В последующие дни близкие парня забили тревогу, поскольку он не выходил на связь.

Нашли Михаила в его квартире без признаков жизни спустя почти двое суток. Он скончался от тупой травмы головы с переломом свода черепа. Всех четверых виновников его гибели уже задержали. Двое из них являются гражданами Грузии.