Житель Петербурга взыскал с ТСЖ более миллиона рублей за протечки

В Центральном районе Санкт-Петербурга судебные приставы помогли местному жителю взыскать с ТСЖ 1,3 млн рублей компенсации за постоянные протечки. Проблемы с коммуникациями в доме мужчины начались летом 2016 года.

Причиной коммунальных аварий стала плохая гидроизоляция между фасадом дома и перекрытием. ТСЖ не помогало в ремонте собственнику протекающей жилплощади, а уладить конфликт в досудебном порядке не захотело.

Решением суда с организации в пользу петербуржца взыскали 999 тысяч рублей, а также штраф в 300 тысяч рублей. В ТСЖ не спешили выполнять предписание и выплатили компенсацию после вмешательства судебных приставов.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что упавшая на скользкой дороге женщина требует с коммунальщиков 300 тысяч рублей в Санкт-Петербурге.