Сколько россияне могли бы получать от добычи нефти?

Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака оценил инициативу депутата Госдумы Михаила Щапова выплачивать россиянам деньги от добычи нефти и газа.

По оценкам экспертов, природная рента в России составляет около 1277$ на человека в год. Максимум — $2000. Кульбака заявил, что 100% от этой суммы выплачивать гражданам не станет ни одно государство. Возможную цифру он назвал в размере $500 – это около 37,5 тысячи рублей.

Такие выплаты есть в арабских нефтяных странах, Норвегии, Казахстане и Азербайджане. Там сумма ренты может превышать $4000 в год. Всем гражданам ренту выплачивают только три страны — ОАЭ, Катар и Кувейт.