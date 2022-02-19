Лыжники Большунов и Якимушкин выиграли золото и серебро на Олимпийских играх в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов 19 февраля завоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине. Второе место занял россиянин Иван Якимушкин.
Большунов финишировал за 1 час 11 минут 32,7 сек. Якимушкин уступил ему 5,5 секунд. На третьем месте норвежец Симен Хегстад Крюгер (+7 сек).
Александр Большунов принес национальной сборной шестую золотую медаль. Ранее на Олимпийских играх в Пекине он уже выиграл золото в скиатлоне и серебро на дистанции 15 км классическим ходом.
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