Лыжники Большунов и Якимушкин выиграли золото и серебро на Олимпийских играх в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов 19 февраля завоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине. Второе место занял россиянин Иван Якимушкин.

Большунов финишировал за 1 час 11 минут 32,7 сек. Якимушкин уступил ему 5,5 секунд. На третьем месте норвежец Симен Хегстад Крюгер (+7 сек).

Александр Большунов принес национальной сборной шестую золотую медаль. Ранее на Олимпийских играх в Пекине он уже выиграл золото в скиатлоне и серебро на дистанции 15 км классическим ходом.