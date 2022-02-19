Тело бывшего омоновца нашли в Колпино. Рядом лежали патроны и гексоген

По информации ivbg.ru, в Колпинском районе Санкт-Петербурга найдено тело 48-летнего экс-сотрудника отряда милиции особого назначения (ОМОН), ныне вышедшего на пенсию.

Соседей дома на Заводском проспекте привлек запах – мужчина умер задолго до того, как его обнаружили. Кроме тела, в квартире нашли огнепроводной шнур, около 200 патронов от пистолета Макарова, АК-47, АК-74 и вещество в брусках.

Экспертиза показала, что это 500 граммов гексогена – вторичного (бризантного) взрывчатого вещества.