Вилкой в глаз: чем закончилась для повара-мигранта ссора с полицейским в Петербурге

По информации ivbg.ru, 17 февраля около 23:22 в кафе «Вкусная шаверма» на улице Кораблестроителей произошла ссора между гражданином Узбекистана и сотрудником первой роты ОБ ДПС ГИБДД.

В результате 26-летний мигрант получил удар вилкой в глаз. Его увезли в Мариинскую больницу. Полицейский находился в кафе в свободное от работы время и в гражданской одежде.

Сотрудника ДПС доставили в 37-й отдел полиции, опросили и отпустили. Обстоятельства происшествия устанавливаются.