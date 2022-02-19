Вилкой в глаз: чем закончилась для повара-мигранта ссора с полицейским в Петербурге

По информации ivbg.ru, 17 февраля около 23:22 в кафе «Вкусная шаверма» на улице Кораблестроителей произошла ссора между гражданином Узбекистана и сотрудником первой роты ОБ ДПС ГИБДД.
В результате 26-летний мигрант получил удар вилкой в глаз. Его увезли в Мариинскую больницу. Полицейский находился в кафе в свободное от работы время и в гражданской одежде.
Сотрудника ДПС доставили в 37-й отдел полиции, опросили и отпустили. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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18.02.2022 249