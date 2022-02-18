Видео глазами полиции: инспектор стреляет в лихача без прав на скорости 150 км/ч в Выборгском районе

Как сообщал ivbg.ru, 16 февраля около 10:00 на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе произошло преследование с участием наряда ДПС и автомобиля марки Toyota, за рулем которой находился нарушитель с криминальным прошлым.
В материале по ссылке выше ivbg.ru рассказывал вам все подробности погони: как началась, как преследовали, как полицейский начал стрелять, где задержали, кто был за рулем. А в пресс-служба ГУ МВД раскрыли ivbg.ru новые подробности.
На видео ниже процесс погони, стрельбы и задержания водителя глазами полицейских.
Стрельбу по автомобилю открыл инспектор ДПС прапорщик Роман Линкевич. Он метко пробил Toyota Corolla колесо, после чего ее занесло, и она врезалась в снежный вал.
Как и сообщал ivbg.ru, водителем оказался 41-летний Роман Ж. из Выборга, и он действительно имел признаки наркотического опьянения, но от медосвидетельствования отказался.
По информации ivbg.ru, всего за нарушения ПДД Роман Ж. накопил около 20 штрафов. Возбуждено уголовное дело по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.