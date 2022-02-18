Видео глазами полиции: инспектор стреляет в лихача без прав на скорости 150 км/ч в Выборгском районе

Как сообщал ivbg.ru, 16 февраля около 10:00 на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе произошло преследование с участием наряда ДПС и автомобиля марки Toyota, за рулем которой находился нарушитель с криминальным прошлым.

В материале по ссылке выше ivbg.ru рассказывал вам все подробности погони: как началась, как преследовали, как полицейский начал стрелять, где задержали, кто был за рулем. А в пресс-служба ГУ МВД раскрыли ivbg.ru новые подробности.

На видео ниже процесс погони, стрельбы и задержания водителя глазами полицейских.

Стрельбу по автомобилю открыл инспектор ДПС прапорщик Роман Линкевич. Он метко пробил Toyota Corolla колесо, после чего ее занесло, и она врезалась в снежный вал.

Как и сообщал ivbg.ru, водителем оказался 41-летний Роман Ж. из Выборга, и он действительно имел признаки наркотического опьянения, но от медосвидетельствования отказался.

«Торопился быстрее доехать принимать жизненно-важные для меня препараты медицинские, так как у меня вторая группа инвалидности. Вторая причина то, что был лишен права управления транспортными средствами. Побоялся ответственности на самом деле», – объяснил свои действия задержанный

По информации ivbg.ru, всего за нарушения ПДД Роман Ж. накопил около 20 штрафов. Возбуждено уголовное дело по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.