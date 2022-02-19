Жителя Щеглово нашли с простреленной головой в бане. Никто не понимает, что произошло

По информации ivbg.ru, 18 февраля около 13:00 в полицию Всеволожского района сообщили о 64-летнем мужчине с огнестрельным ранением головы, которого нашли в бане в поселке Щеглово.

Мужчину госпитализировали. В помещении, где его обнаружили, также лежало ружье, незарегистрированное на пострадавшего.

Близкие рассказали полицейским, что в последнее время мужчина злоупотреблял спиртным, но ни на что не жаловался и ни с кем не ссорился. О наличии у него ружья в семье не знали.