Ольга Занко о событиях на Донбассе: «За что люблю нашу страну? За то, что мы никогда не были равнодушны к чужой беде»

Депутат Госдумы Ольга Занко опубликовала видео от волонтера Победы из самопровозглашенной ДНР, которая вместе с мамой, младшей сестрой и другими беженцами в момент записи ехала в Ростовскую область России.
«У меня много друзей в ЛНР и ДНР. Это классные ребята, которые помогают ветеранам и заботятся о нашей общей истории. Сейчас им и другим жителям нужна помощь», – рассказала Ольга Занко
По словам депутата, волонтеры Победы уже оказывают помощь беженцам. И на момент подготовки публикации в городе Шахты они встречают и расселяют детей и воспитателей из детского дома.
«За что люблю нашу страну? За то, что мы никогда не были равнодушны к чужой беде. Так исторически повелось», – отметила Ольга Занко
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