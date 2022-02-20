Дорожники Ленобласти предупредили о сложной ситуации на дорогах

Дорожники Ленобласти подвели итоги уходящей недели по уборке снега и предупредили о сложной ситуации на дорогах на следующей неделе.

В минувшую неделю дорожники столкнулись с трудностями из «температурных качелей». Приходилось скидывать валы, чистить обочины, параллельно начали ямочный ремонт дорог. Большая часть из них будет полноценно отремонтирована уже весной и летом. В том числе, дорога на Кудрово через Новосергиевку и участок от Гатчины до Павловска.

Вам будет интересно Стали известны районы лидеры и аутсайдеры по уборке снега в Ленобласти Комплексную оценку работе районов составили Центр управления регионом и комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Среди лидеров совокупного рейтинга по итогам... 11.02.2022 326

К середине следующей недели температура воздуха опустится до -20 градусов. Особенно это актуально для востока Ленобласти.

«Будет скользить. Солим постоянно, но будьте аккуратны. Обработали, прошёл дождь, потом вдарил минус и все по-новой», — рассказали дорожники.

Напомним, обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе в социальной сети ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмме — @dorogi_lo.