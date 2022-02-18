Дети нашли тело матери под трехметровым сугробом в Порошкино – фото

По информации ivbg.ru, 18 февраля в 14:02 в пожарно-спасательную службу Агалатово сообщили о том, что в деревне Порошкино Всеволожского района под горой снега находится человек.

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Снег сошел с кровли частного двухэтажного дома с мансардой. На место прибыли спасатели и откопали из трехметрового сугроба тело 60-летней хозяйки дома.

По предварительным данным, под завалом она пролежала с 17 февраля. Пропажу женщины обнаружили ее дети, которые и вызвали спасателей. Тело передали сотрудникам правоохранительных органов.

Фото: vk.com/pss_agalatovo