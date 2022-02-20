Правительство Ленобласти организует сбор гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса

В ближайшее время правительство Ленобласти организует сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

По данным telegram-канала «Тайны Ленинградского двора», с инициативой выступил губернатор Ленобласти, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Дрозденко. Сбор планируется организовать силами партии.

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