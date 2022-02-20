На льду возле крейсера «Аврора» нашли гранату

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Накануне недалеко от крейсера «Аврора» в Петербурге нашли подозрительный предмет похожий на гранату.

На место прибыла группа разминирования Росгвардии, они подплыли к объекту на судне на воздушной подушке.

На льду возле крейсера «Аврора» нашли гранату Петербург, граната, аврора
На льду возле крейсера «Аврора» нашли гранату Петербург, граната, аврора
На льду возле крейсера «Аврора» нашли гранату Петербург, граната, аврора
Фото: 78.rosguard.gov.ru

Выяснилось, что находка не представляет опасности – это была граната для игры в страйкбол. Ее передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вам будет интересно
На льду возле крейсера «Аврора» нашли гранату Петербург, граната, аврора
В Красном Селе подростку оторвало четыре пальца при взрыве петарды
Взорвавшаяся в руках петарда отправила в больницу 17-летнего юношу из Красного Села. Парня госпитализировали с рваной раной руки и травматической ампутацией...
20.02.2022 38
Автор