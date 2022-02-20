На льду возле крейсера «Аврора» нашли гранату

Накануне недалеко от крейсера «Аврора» в Петербурге нашли подозрительный предмет похожий на гранату.
На место прибыла группа разминирования Росгвардии, они подплыли к объекту на судне на воздушной подушке.
Фото: 78.rosguard.gov.ru
Выяснилось, что находка не представляет опасности – это была граната для игры в страйкбол. Ее передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
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