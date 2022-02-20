В Ленобласти начался сбор гуманитарной помощи для беженцев ДНР и ЛНР

Ранее ivbg.ru сообщал, что губернатор Ленобласти, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Дрозденко инициировал сбор гуманитарной помощи для беженцев ДНР и ЛНР силами партии.

С сегодняшнего дня, 20 февраля, в Ленобласти стартует акция «Защитим свое Отечество» по сбору гуманитарной помощи.

«Ленинградская область не может остаться в стороне, и мы окажем всевозможную поддержку, каждому мирному жителю в такой тяжелый для них период. <…> Уверена, что жители Ленинградской области откликнутся и соберут все необходимое», — сказала вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.

Пункты сбора будут организованны в местных отделениях партии «Единая Россия». Адреса можно найти по ссылке.

В первую очередь принимаются средства личной гигиены, постельное белье, пледы, одеяла, подушки, ножницы, нитки, иголки, одежда в чистом виде, обувь и носки. А также одноразовая посуда, накидки от дождя, детские игрушки, книги, канцелярские товары, детские памперсы, детское питание (сухое) и продукты питания длительного хранения.

Ранее Путин поручил выплатить беженцам из Донбасса по 10 тысяч рублей. Как сообщал ivbg.ru, глава ДНР Денис Пушилин объявил эвакуацию населения из «ДНР» в Россию.