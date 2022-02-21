Видео: в Петербурге неизвестный с ножом напал в лифте на композитора Александра Колкера

В Петербурге на 88-летнего композитора Александра Колкера напали в лифте его же дома. Момент нападения попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как злоумышленник зашел за жертвой в кабину лифта, ударил композитора ножом и попытался задушить. Несмотря на ранения Александр Колкер самостоятельно позвал на помощь, от госпитализации он отказался.

Источник: паблик "Мэш на Мойке".

Подозреваемого задержали по «горячим следам». Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска. Его доставили в отдел полиции для разбирательства и выяснения мотивов нападения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Александр Колкер — автор таких популярных песен, как «Стоят девчонки», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Карелия» и других. Его произведения исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Муслим Магомаев, Майя Кристалинская.