Видео: в Петербурге неизвестный с ножом напал в лифте на композитора Александра Колкера

В Петербурге на 88-летнего композитора Александра Колкера напали в лифте его же дома. Момент нападения попал на камеру видеонаблюдения.
На кадрах видно, как злоумышленник зашел за жертвой в кабину лифта, ударил композитора ножом и попытался задушить. Несмотря на ранения Александр Колкер самостоятельно позвал на помощь, от госпитализации он отказался.
Источник: паблик "Мэш на Мойке".
Подозреваемого задержали по «горячим следам». Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска. Его доставили в отдел полиции для разбирательства и выяснения мотивов нападения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Александр Колкер — автор таких популярных песен, как «Стоят девчонки», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Карелия» и других. Его произведения исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Муслим Магомаев, Майя Кристалинская.