«Я сорвался»: появилось видео допроса подозреваемого в жестоком убийстве продавца магазина в Петербурге

МВД опубликовало кадры допроса подозреваемого в жестоком убийстве продавца магазина для взрослых на улице Дыбенко в Петербурге.
Мужчина признался в содеянном и рассказал, как все было. Оказалось, что он заходил в магазин еще до преступления, но испугался других посетителей и вышел на улицу. А затем долго блуждал по улице в ожидании закрытия соседних магазинов.
Во время ограбления продавец отказалась проследовать в подсобку и пригрозила нажать тревожную кнопку, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
«Она сказала, что сейчас нажмет тревожную кнопку. И я сорвался», — рассказал задержанный.
Подозреваемый нанес 33-летней продавщице около 20 ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась.
Задержанный передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.
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