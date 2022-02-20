«Я сорвался»: появилось видео допроса подозреваемого в жестоком убийстве продавца магазина в Петербурге

МВД опубликовало кадры допроса подозреваемого в жестоком убийстве продавца магазина для взрослых на улице Дыбенко в Петербурге.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, как все было. Оказалось, что он заходил в магазин еще до преступления, но испугался других посетителей и вышел на улицу. А затем долго блуждал по улице в ожидании закрытия соседних магазинов.

Во время ограбления продавец отказалась проследовать в подсобку и пригрозила нажать тревожную кнопку, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Она сказала, что сейчас нажмет тревожную кнопку. И я сорвался», — рассказал задержанный.

Подозреваемый нанес 33-летней продавщице около 20 ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась.

Задержанный передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.