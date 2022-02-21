Александр Дрозденко показал коллекцию исторических барельефов Выборга

В понедельник, 21 февраля, Александр Дрозденко по традиции опубликовал в соцсетях новые фотографии и пожелал всем удачи.
В этот раз глава Ленобласти опубликовал фотографии исторических барельефов Выборга. И предложил своим подписчикам угадать, где именно они «живут».
Фото: instagram.com/drozdenko_au
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