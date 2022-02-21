Александр Дрозденко показал коллекцию исторических барельефов Выборга

Автор: Гузель Галимова
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В понедельник, 21 февраля, Александр Дрозденко по традиции опубликовал в соцсетях новые фотографии и пожелал всем удачи.

В этот раз глава Ленобласти опубликовал фотографии исторических барельефов Выборга. И предложил своим подписчикам угадать, где именно они «живут».

Александр Дрозденко показал коллекцию исторических барельефов Выборга Ленобласть, Дрозденко, Выборг, барельеф
Александр Дрозденко показал коллекцию исторических барельефов Выборга Ленобласть, Дрозденко, Выборг, барельеф
Александр Дрозденко показал коллекцию исторических барельефов Выборга Ленобласть, Дрозденко, Выборг, барельеф
Александр Дрозденко показал коллекцию исторических барельефов Выборга Ленобласть, Дрозденко, Выборг, барельеф
Александр Дрозденко показал коллекцию исторических барельефов Выборга Ленобласть, Дрозденко, Выборг, барельеф
Александр Дрозденко показал коллекцию исторических барельефов Выборга Ленобласть, Дрозденко, Выборг, барельеф
Александр Дрозденко показал коллекцию исторических барельефов Выборга Ленобласть, Дрозденко, Выборг, барельеф
Александр Дрозденко показал коллекцию исторических барельефов Выборга Ленобласть, Дрозденко, Выборг, барельеф
Александр Дрозденко показал коллекцию исторических барельефов Выборга Ленобласть, Дрозденко, Выборг, барельеф
Александр Дрозденко показал коллекцию исторических барельефов Выборга Ленобласть, Дрозденко, Выборг, барельеф
Фото: instagram.com/drozdenko_au
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Александр Дрозденко показал коллекцию исторических барельефов Выборга Ленобласть, Дрозденко, Выборг, барельеф
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