Инцидент произошел в воскресенье, 20 февраля, на улице Тельмана в Петербурге.

У дома №32 агрессивный водитель нанес несколько ударов молотком пешеходу, после чего сел в свой Ford и скрылся с места происшествия. Был объявлен план «Перехват».

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Водителя задержали по «горячим следам». Ему всего 20 лет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Что вызвало агрессию у юноши, неизвестно.

Пострадавший пешеход сейчас находится в больнице.