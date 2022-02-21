Инцидент произошел в воскресенье, 20 февраля, на улице Тельмана в Петербурге.
У дома №32 агрессивный водитель нанес несколько ударов молотком пешеходу, после чего сел в свой Ford и скрылся с места происшествия. Был объявлен план «Перехват».
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21.02.2022 46
Водителя задержали по «горячим следам». Ему всего 20 лет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Что вызвало агрессию у юноши, неизвестно.
Пострадавший пешеход сейчас находится в больнице.