В России доходы похоронного бизнеса выросли на миллиарды рублей

Уровень официальных доходов похоронного бизнеса увеличивается быстрее инфляции, но медленнее смертности. Согласно данным Росстата, рыночный оборот этого направления в прошлом году вырос 12,5%, до отметки 80,4 млрд рублей.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику, это стало самым большим ростом за семь лет. При том, что смертность выросла на 15,1%. Комментируя ситуацию, участники рынка отмечают стремление россиян сэкономить.

Однако, как считают некоторые эксперты, по факту доходы выросли на 30–50%, а разницу можно объяснить активизацией перехода похоронного бизнеса в теневой сектор. Издание отмечает, что ситуация может измениться после того, как будет принят рассматриваемый в данный момент закон «О похоронном деле».

Аналитики «Ъ» подсчитали, что оборот российского рынка ритуальных услуг в 2021 году вырос на 12,5% год к году, до уровня 80,4 млрд руб. Данный показатель оказался максимальным с 2013 года.

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В итоге динамика оказалась ниже, чем прирост уровня смертности, который достиг в 2021 году 15,1% год к году, до 2,44 млн человек. В этом случае, как подчеркивают участники рынка, все объясняется желанием граждан сэкономить на погребении.