Эксперт: пик заболеваемости омикроном в России пройден

Статистика заболеваемости коронавирусом в России говорит о небольшом улучшении ситуации. По крайней мере, пик омикрон-штамма уже пройден.
Такого мнения придерживается инфекционист Сергей Вознесенский, о чем он поделился с РИА Новости 21 февраля.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в стране было выявлено 152 337 новых случаев Covid-19, а госпитализированы были 8 835 человек.
Если основываться на данных официальной статистики, то можно сделать предположение, что на самом деле пик той волны COVID-19, которая обусловлена штаммом «омикрон», на сегодняшний момент пройден», — заявил эксперт.
Он также добавил, что в основном положительная динамика заметна в крупных регионах страны.
Тем временем, за минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировано 2 123 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 21 февраля.
Вам будет интересно
Врач-иммунолог перечислил материалы одежды, способные предотвратить попадание вируса на кожу человека. Об этом иммунолог Владимир Болибок рассказал порталу Москва 24. Врач заявил,...
17.02.2022 282