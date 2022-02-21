Эксперт: пик заболеваемости омикроном в России пройден

Статистика заболеваемости коронавирусом в России говорит о небольшом улучшении ситуации. По крайней мере, пик омикрон-штамма уже пройден.

Такого мнения придерживается инфекционист Сергей Вознесенский, о чем он поделился с РИА Новости 21 февраля.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в стране было выявлено 152 337 новых случаев Covid-19, а госпитализированы были 8 835 человек.

Если основываться на данных официальной статистики, то можно сделать предположение, что на самом деле пик той волны COVID-19, которая обусловлена штаммом «омикрон», на сегодняшний момент пройден», — заявил эксперт.

Он также добавил, что в основном положительная динамика заметна в крупных регионах страны.

Тем временем, за минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировано 2 123 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 21 февраля.