Иммунолог рассказал, какая одежда спасет от омикрон-штамма

Врач-иммунолог перечислил материалы одежды, способные предотвратить попадание вируса на кожу человека.

Об этом иммунолог Владимир Болибок рассказал порталу Москва 24.

Врач заявил, что синтетическая ткань не способна защитить от инфекции. На ней коронавирус может выживать неделю и в итоге заразить человека. Лучше альтернативой он считает хлопок.

По данным канадских исследователей, если надеть три слоя хлопковых вещей, их защитные свойства ничуть ни хуже защитного комбинезона. К примеру, футболку, рубашку и джемпер. Они способны защитить от попадания вируса на тело, — поделился эксперт.

Также специалист рассказал, что делать с хлопковыми вещами, если вы считаете, что могли контактировать с зараженным омикрон-штаммом. Он советует оставить одежду на сутки в теплом и сухом помещении.

Кроме того, иммунолог заявил, что стоит избегать элементов одежды, где присутствуют металлические и стеклянные детали. На них вирус способен существовать до трех дней.