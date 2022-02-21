На 99-м году жизни скончался герой Ленинграда Михаил Зорин

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Зорин был последним дожившим до наших дней связистом 330-го полка 86-й дивизии.

Михаил Зорин героически сражался на Невском пятачке во время войны. О его подвигах 2 года назад был снят фильм «Михаил Зорин. Жизнь Продолжается!».

В нем он рассказывал, через что прошло его поколение в те страшные годы.

Спустя пол года после победы, Михаил Зорин оставался в Германии, а после был отправлен в учебный лагерь в Днепропетровске, откуда попал в Харьков в часть, присланную в помощь местной милиции и задействованную в ликвидации банд.

Он оставался в рядах вооружённых сил до 1948 года. После демобилизации вернулся в Ленинград, трудился в типографии и различных торговых предприятиях города, общий трудовой стаж Михаила Петровича — более 40 лет. Свободное время он посвящал патриотической работе, в том числе с молодёжью.