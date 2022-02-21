Россияне взяли 963 млрд рублей автокредитов в 2021 году

Как сообщают «Известия», количество автокредитов составило 909 тысяч, а средний размер одного – около 1,2 миллиона рублей., что это на 16% больше в количественном и 51% больше в финансовом выражении, чем в 2020 году. Размер займа вырос на 30%.

Гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин отметил, что в 2021 году потребители начали приобретать транспортные средства до возникновения возможного дефицита, а производители в свою очередь повышали стоимость.

Вторым фактором увеличения числа автокредитов является увеличение среднего чека на автомобиль. По мнению экспертов, к 2023 году произойдет насыщение и рост объема займов прекратится, тогда показатели придут к привычным 9-10% увеличения в год.