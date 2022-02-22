В Башкирии пчеловоды вышли на митинг против французских пчел

В деревне Макарово Ишимбайского района Башкирии прошел флешмоб в знак протеста против передачи земель в аренду французским инвесторам.
Французская компании «Би Хэппи» собирается взять часть башкирских земель в аренду и развивать в республике проект по промышленному пчеловодству.
Но, по мнению местных жителей, французские пчелосемьи могут скреститься с башкирскими пчелами и испортить башкирский мед.
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