В Башкирии пчеловоды вышли на митинг против французских пчел

В деревне Макарово Ишимбайского района Башкирии прошел флешмоб в знак протеста против передачи земель в аренду французским инвесторам.

Французская компании «Би Хэппи» собирается взять часть башкирских земель в аренду и развивать в республике проект по промышленному пчеловодству.

Но, по мнению местных жителей, французские пчелосемьи могут скреститься с башкирскими пчелами и испортить башкирский мед.