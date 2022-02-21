Владимир Путин: решение по вопросу о признании ДНР и ЛНР будет принято сегодня

Президент России 21 февраля выслушал мнения членов Совета безопасности России по вопросу о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ранее с этой просьбой к главе государства обратились руководство республик и Госдума.

Вячеслав Володин в своем выступлении подтвердил, что Государственная дума поддерживает решение о признании ДНР и ЛНР. Секретарь Совбеза Николай Патрушев поддержал признание, но предложил в последний раз предупредить США, что это будет сделано, если штаты не заставят Украину пойти на мир с Донбассом.

«Решение будет принято сегодня», – заявил Владимир Путин.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин объявил эвакуацию населения в Россию. Владимир Путин поручил обеспечить выплаты по 10 тысяч рублей беженцам из Донбасса. А врио главы МЧС Александру Чуприяну – создать им условия для проживания.