Тема моего выступления – события на Украине: Путин выступает с обращением к гражданам России

Глава государства начал свое выступление с большой исторической справки о становлении Украины и участии в этом России.

По словам Владимира Путина, современная Украина была целиком и полностью создана коммуннистической Россией. Ленин и его соратники делали это грубо и с отторжением части исторических территорией. Зачем нужно было с барского плеча удволетворять националистические амбиции на окраинах империи? Передавать вместе с населением исторической России, — задается вопросом президент.

Владимир Путин упомянул и Крым:

Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и подарил его Украине.