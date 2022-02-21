Тема моего выступления – события на Украине: Путин выступает с обращением к гражданам России

Глава государства начал свое выступление с большой исторической справки о становлении Украины и участии в этом России.
По словам Владимира Путина, современная Украина была целиком и полностью создана коммуннистической Россией. Ленин и его соратники делали это грубо и с отторжением части исторических территорией.
Зачем нужно было с барского плеча удволетворять националистические амбиции на окраинах империи? Передавать вместе с населением исторической России, — задается вопросом президент.
Владимир Путин упомянул и Крым:
Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и подарил его Украине.
В результате большевистской политики и возникла современная Украина. Ее можно назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина, которого можно назвать архитектором и автором Украины. Это подтверждается архивными документами, — подытожил президент.
Посмотреть трансляцию с обращением президента можно по этой ссылке.