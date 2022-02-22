Видео: две иномарки столкнулись лоб в лоб возле Углово. Есть пострадавший

Opel Kadett и Volkswagen Golf столкнулись 22 февраля около 08:30 на 19 километре Дороги Жизни возле Углово во Всеволожском районе. В районе ДТП образовалась пробка протяженностью около 2,5 километров.

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По информации ivbg.ru, один из автомобилей, двигаясь в сторону деревни Проба, выехала на полосу встречного движения. В результате ДТП один человек пострадал.

Ранее ivbg.ru рассказывал о том, как житель Углово прострелил колонку за то, что ее хозяин слушал музыку слишком громко.