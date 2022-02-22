Вору не повезло в Сельце. Было неудобно, тяжело и дешево

В полицию Тосненского района обратился житель села Сельцо. В его квартире побывал вор. Но ему не повезло.

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Чтобы попасть в квартиру, вор применил очень неудобный с токи зрения строения человеческого тела метод – пролезть через форточку. Однако в жилище не было вообще никаких ценностей.

Единственное, что нашел вор, это старый, тяжелый автомобильный аккумулятор. И забрал его с собой – опять же, через форточку.

Ранее ivbg.ru рассказывал о Бонни и Клайде из Тосно. Несовершеннолетняя пара без прав убегала на машине от полиции в Тосно, пока их не остановили выстрелы.