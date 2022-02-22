Мужчины Ленобласти чаще выбирают работу на производствах, в культуре и спорте

За минувший 2021 год служба занятости Ленобласти трудоустроила 19 889 жителей региона, из них почти половина – 9 232 человека — мужчины.

17% от трудоустроенных мужчин предпочли работать в сфере культуры и спорта, 13% — обрабатывающие производства, 5% — строительство. Чаще всего они трудоустраивались на такие профессии как подсобный рабочий, разнорабочий, слесарь, водитель. Реже выбирали профессии лаборанта, кассира и экономиста.

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Ленобласти в разы выросло число вакансий на «удаленке». А Кингисеппе создадут кластер профессионального обучения.