Публикуем перечень пунктов сбора гуманитарной помощи в Выборгском районе для беженцев из ДНР

С 21 по 23 февраля на территории Выборгского района Ленобласти организовано 16 пунктов по сбору помощи пострадавшим жителям Донбасса.
Информация об адресах была размещена на сайте администрации Выборгского района.
В Выборге сейчас обустроено два основных пункта приема помощи:
- ул. Крепостная, 35-а (отделение партии «Единая Россия») – с 09.00 до 18.00;
- Дом молодежи (ул. Димитрова, 5) – с 09.00 до 20.00.
Также муниципалитет организовал мобильный пункт по сбору гуманитарной помощи. Он будет следовать по маршруту из трех адресов города с 22 по 23 февраля
- спорткомплекс «Бассейн» на ул. Приморской, 41 – с 10.00 до 12.00;
- автостоянка у Выборгской межрайонной больницы (ул. Октябрьская, 2) – с 12.30 до 14.30;
- школа № 37 (ул. Горная, 10/3) — с 15.00 до 17.00.
Также акция «Защитим свое Отечество» проходит в остальных муниципальных образованиях района. Ознакомиться с ними можно по данной ссылке.
Вам будет интересно
В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской республик. В эфире телеканала Россия24 вечером,...
21.02.2022 168