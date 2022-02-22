Публикуем перечень пунктов сбора гуманитарной помощи в Выборгском районе для беженцев из ДНР

С 21 по 23 февраля на территории Выборгского района Ленобласти организовано 16 пунктов по сбору помощи пострадавшим жителям Донбасса.

Информация об адресах была размещена на сайте администрации Выборгского района.

В Выборге сейчас обустроено два основных пункта приема помощи:

ул. Крепостная, 35-а (отделение партии «Единая Россия») – с 09.00 до 18.00;

Дом молодежи (ул. Димитрова, 5) – с 09.00 до 20.00.

Также муниципалитет организовал мобильный пункт по сбору гуманитарной помощи. Он будет следовать по маршруту из трех адресов города с 22 по 23 февраля

спорткомплекс «Бассейн» на ул. Приморской, 41 – с 10.00 до 12.00;

автостоянка у Выборгской межрайонной больницы (ул. Октябрьская, 2) – с 12.30 до 14.30;

школа № 37 (ул. Горная, 10/3) — с 15.00 до 17.00.

Также акция «Защитим свое Отечество» проходит в остальных муниципальных образованиях района. Ознакомиться с ними можно по данной ссылке.