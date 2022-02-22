В Ленобласи задумались о строительстве новой трассы у Приозерска

Правительство Ленобласти выступило за строительство новой ветки трассы А-121 «Сортавала», чтобы избавить Приозерск от движения большегрузов, а также улучшить экологию.

Об этом во вторник, 22 февраля, сообщают в пресс-службе Правительства Ленобласти. Инициатива была озвучена главой региона Александром Дрозденко на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Мы четко понимаем, что территория Приозерского района является своего рода природной жемчужиной области, куда летом приезжают тысячи людей. Вопрос автомобильной загруженности Приозерска с каждым годом становится все актуальнее и эту проблему надо решать, — рассказал Дрозденко.