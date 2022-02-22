Видео: бизнесмен выстрелил в таксиста из-за места на парковке в Купчино

В полицию 22 февраля позвонил 36-летний предприниматель. Он сообщил, что применил оружие в ходе конфликта возле дома № 4 на проспекте Славы в Санкт-Петербурге.

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Полицейские установили, что между заявителем и 31-летним мигрантом-таксистом существует длительный конфликт из-за парковочного места во дворе. Hyundai Solaris таксиста мешал парковаться Chevrolet Aveo супруги предпринимателя.

В этот раз, когда мужчина вышел разбираться с оппонентом, ему на помощь приехали трое земляков. Предприниматель применил пистолет. Таксист получил ранения в ногу и поясницу и был госпитализирован.