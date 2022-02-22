В МФЦ Ленобласти 23 февраля объявлен выходным днем

МФЦ Ленобласти 23 февраля и 8 марта объявили о нерабочих днях.

Об этом сообщается на сайте МФЦ Ленобласти. Все филиалы и отделы МФЦ и бизнес-офисы не будут работать ближайшие сутки. Во вторник, 22 февраля, работа МФЦ была сокращена на один час.

Выходные дни объявлены в МФЦ региона и в преддверии женского праздника. Они 7 марта закончат работу на час раньше, а 8 марта также будет выходной день.

В бизнес-офисах и удаленных рабочих местах 5-го марта будет сокращенный рабочий день, а 6,7,8 марта — выходные.