Мосбиржа приостановила торги после обвала, который произошел на фоне объявления военной спецоперации России в Донбассе.

«Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении торговой площадки.

Сегодня утром, 24 февраля, российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж упали до установленных Мосбиржей границ. В частности, индекс Мосбиржи упал на 11,3%, курс доллара вырос до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля.

Сегодня утром, 24 февраля, Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Позже Минобороны заявило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.

Напомним, в понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской республик. Сразу после своего обращения он подписал соответствующие указы.