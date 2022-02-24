Минобороны России: средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены

В Минобороны России заявили, что средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены, а военная инфраструктура авибаз выедена из строя.

Также сообщается, что военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают. А информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете не соответствует действительности.

Сегодня утром, 24 февраля, Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Позже Минобороны заявили, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Из-за начала военной спецоперации на юге России приостановили работу 12 аэропортов.