Росавиация ввела ограничения на полеты из 12 аэропортов на юге России до 2 марта

12 российских аэропортов на юге России не будут принимать самолеты до 2 марта. Росавиация объявила о приостановке полетов по этим направлениям в связи с обострением обстановки в Донбассе.

Росавиация в связи с усложнением обстановки на Украине приостановила полеты в несколько аэропортов: Витязево (Анапа), Платов (Ростов), Пашковский (Краснодар), а также в аэропорты Элисты, Геленджика, Ставрополя, Брянска, Белгорода, Орла, Курска, Симферополя и Воронежа.

— Авиационные власти России настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения аэропортов пассажирами ближайших рейсов и встречающими, — сообщает ведомство. Информация об изменениях в работе аэропортов и авиакомпаний размещена на официальных сайтах компаний и в соцсетях.

Руководство аэропортов Анапы и Краснодара обратилось к пассажирам с просьбой не приезжать до 2 марта, а по вопросу обмена или возврата билетов обращаться напрямую в авиакомпании, а не в аэропорты. Сообщение пресс-службы гласит, что «зона полетов признана небезопасной для гражданских судов».\