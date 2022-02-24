Центробанк решил начать интервенции на валютном рынке

Для стабилизации на финансовом рынке Центробанк решил приступить к интервенции на валютном рынке. Планируется расширить ломбардный список и провести в ближайшие часы операции, направленные на дополнительное предоставление ликвидности банковскому сектору.

Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Банка России, регулятор планирует обеспечивать поддержку финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций. С этой целью будут задействованы все необходимые инструменты.

— Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий, — подчеркнули в Центробанке.

СМИ напоминает, что 22 февраля ЦБ РФ анонсировал меры поддержки финансовой стабильности. В частности, было разрешено до 1 октября банкам в процессе расчета обязательных нормативов закладывать в основу курс валют на 18 февраля этого года.