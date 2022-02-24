Минэкономразвития прогнозирует рост зарплат россиян на 11%

К 2024 году месячное жалованье должно увеличиться до 71 000 рублей.

В 2022 году среднемесячная заработная плата жителей России превысит 62 тысячи рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минэкономразвития России.

По данным ведомства, месячное жалованье должно увеличиться на шесть тысяч рублей (почти на 11%) относительно показателя прошлого года. Таким образом, в среднем зарплата россиянина составит около 62 тысяч рублей.

В Минэкономразвития отметили, что в 2023-м средний размер жалованья достигнет 66 600 рублей, в 2024-м — превысит 71 000 рублей.