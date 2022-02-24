ГИБДД разъяснила новый порядок прохождения техосмотра

С 1 марта вступают в силу изменения в административный кодекс, связанные с ответственностью за отсутствие диагностической карты техосмотра.

Об этом напомнили в Госавтоинспекции и подробно рассказали, кто обязан проходить техобслуживание и как часто.

Для легковых и грузовых авто до 3,5 тонн, а также мототранспорта, прицепов и полуприцепов, которым от четырех до 10 лет, частота прохождения техосмотра составит один раз в два года. Если прошло более 10 лет с момента выпуска, ТО следует проходить один раз в год. Также раз в год обслуживание потребуется грузовым машинам массой более 3,5 тон, в том числе, для обучения вождению и машинам со специальными световыми и звуковыми сигналами.

Для автобусов, легковых такси, грузовых авто для перевозки пассажиров, вводятся другие правила: раз в год для машин возрастом до пяти лет, раз в полгода для выпущенных более пяти лет назад, а также предназначенных для перевозки опасных грузов.

Необходим ТО для легковых и мототранспорта физлиц для регистрации машины после внесения изменений в конструкцию независимо от года изготовления, а также со сменой владельца при отсутствии диагностической карты для машин старше четырех лет.

Проходить техосмотр остальным автомобилям не потребуется. От проверки освобождены также легковые авто и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физлицам и используемые исключительно в личных целях (без предоставления услуг по перевозке пассажиров/багажа или использования для служебных целей).

Административная ответственность за управление ТС без диагностической карты составляет 500-800 рублей до 1 марта 2022 года. После штраф вырастет до 2 тыс. рублей.