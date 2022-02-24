Омикрон в России будут лечить по-новому

В России обновили методы лечения омикрон-штамма коронавируса.

Об этом в эфире канала «Россия-24» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Как подчеркнул министр, существует ряд препаратов, которые при лечении нового штамма не совсем эффективны. По этой причине уже разработаны новые методические рекомендации по лечению вируса. Соответствующий документ обобщает весь опыт зарубежных и российских врачей и будет призван оказывать эффективную медицинскую помощь пациентам.

Напомним, ранее эксперт заявил, что пик заболеваемости омикроном в России пройден.