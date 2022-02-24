Бесплатные приложения в Google Play и AppStore необходимо проверять

Некоторые из них могут нанести вред устройству и хранящимся на нем данным.

Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева посоветовала пользователям внимательно проверять бесплатные приложения в официальных цифровых магазинах App Store и Google Play. Некоторые программы могут быть потенциально опасными для устройства и хранящихся на нем данных. Об этом пишет Газета.RU.

Как заявила специалист, все разработчики рекомендуют загружать свое ПО только с официальных платформ. Однако даже в таком случае существует опасность установки недобросовестной или опасной программы. Приложения должны соответствовать определенным параметрам, включая скриншоты в описании приложения, оформление файлов, специальные иконки и другие.

Модерация, по словам Ильичевой, помогает снизить риск загрузки вредоносного приложения из официального магазина. За счет этого данные пользователей остаются в безопасности.