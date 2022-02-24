В Ленобласти проверят, как родители используют «Земельный капитал»

Глава Ленобласти поручил проверить соблюдение прав детей при продаже выделенных в рамках программы «Земельный капитал» участков.

Проверка обусловлена тем, что родители продают выделенные регионом участки, но во вновь купленные объекты недвижимости не оформляют в равных долях на детей.

«Мы разрешили многодетным родителям приватизировать земельные участки, чтобы реализовывать их с целью улучшения условий проживания. Но очень важно, чтобы при этом учитывались интересы детей. К сожалению, у меня есть информация, что в ряде случаев при продаже земельных участков родители приобретали объекты недвижимости, в том числе квартиры, но оформляли их без учета интереса детей», ― отметил Александр Дрозденко.

Комитеты по социальным вопросам и по управлению госимуществом совместно с Росреестром уже проверяют четыре района ― Всеволожский, Бокситогорский, Гатчинский и Волосовский. С момента действия программы в собственность в этих районах предоставлено 893 участка, из них 191 передан третьим лицам, в том числе, 29 участков были разделены на несколько и проданы

«До конца марта мы проведем работу вместе с муниципальными районами, а также органами опеки и попечительства по выявлению случаев продажи без учета интересов детей», ― рассказал Заместитель председателя правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.

Губернатор также обратил внимание на необходимость увеличения «Земельного капитала» до уровня 395-397 тысяч рублей.

Напомним, на данный момент региональный материнский капитал равен 126,9 тысячам рублей. На что его модно потратить — закреплено в «Социальном кодексе» Ленобласть. Также вне зависимости от совокупного дохода семьи родители тройняшек, четверняшек и так далее получат по три миллиона рублей на приобретение жилья. И по 100 тысяч рублей на каждого ребенка.

Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет. А также запущен «Социальный калькулятор» который покажет все положенные вам пособия.