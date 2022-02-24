Ленобласть почти на треть перевыполнила план по восстановлению лесов

В 2021 году восстановлено 98,9% лесов при плане в 76,6%. Ленобласть занята третье место в рейтинге эффективности лесовосстановления.

«Мы столкнулись с нехваткой площадей для лесовосстановления. Поэтому прошу выйти на федеральный уровень с законодательно инициативой о разрешении перевода в категории «земли лесного фонда» земель прочих категорий, на которых произведено лесовосстановление. В результате Ленинградская будет избавляться от земель, которые мы не можем использовать, а лесами будем прирастать», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров. На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. На данный момент в Ленобласти на 111% выполнен весенний план по искусственному лесовосстановлению. Также Ленобласть вошла в топ-5 регионов по доходам от леса. В 2021 году средний доход с одного гектара в Ленинградской области составил 540,4 руб.